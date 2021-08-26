Недалеко от аэропорта Кабула прогремел взрыв – погибли два человека

По информации телеканала Al Jazeera, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 15 человек. Агентство Pajhwok уточнило, что трагедия унесла жизни двух граждан.Согласно данным ТАСС, американский представитель заявил, что причиной взрыва могла стать атака смертника.По данным The Wall Street Journal, среди пострадавших есть военные США.