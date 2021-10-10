«Не вставала с кровати и практически не ела»: Соболенко рассказала, как перенесла COVID-19

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко планировала выступить на турнире в Индиан-Уэллсе, который стартовал 6 октября, однако заболела коронавирусной инфекцией и снялась с соревнований. О том, как проходит самоизоляция спортсменка рассказала в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".
- Я думала, что это обычный вирус, но у меня была очень сильная слабость, ломило кости. Я не вставала с кровати и практически не ела. Таких ощущений я еще никогда не испытывала. Из других симптомов: кашель, горло, нос, очень сильно болела голова. Когда стало получше, я постепенно начала двигаться, тренироваться. Хочется вкусно покушать, но запахи и вкусы пока особо еще не чувствую, - рассказала Арина Соболенко.
- Самоизоляция дается непросто. Хочется уже скорее на свободу. Отчасти, тут как в мини-тюрьме. Мне повезло, что у меня есть балкон и небольшая терраса, я хотя бы так дышу свежим воздухом. К примеру, когда мы сидели на самоизоляции в Австралии, там нельзя было даже окна открыть, - делится теннисистка.
Спорстменка также рассказала о своих планах по окончанию самоизоляции и о том, как будет готовиться к итоговому турниру в Индиан-Уэллсе:
- Я планировала до конца оставаться в Америке, здесь тренироваться и потом улететь в Мексику. Теперь, к сожалению, я возвращаюсь в Москву. Так как я не заявлялась на турнир, буду ждать, дадут ли мне уайлд-кард (специальное приглашение для теннисиста. – Прим.ред.) Надеюсь, что сыграю в Москве, после уже полечу в Америку и оттуда отправлюсь на турнир.