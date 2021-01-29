Не все пернатые выдерживают холода: в Беловежской пуще подобрали и отогрели лебедя

По словам специалистов нацпарка, не все пернатые мигранты оказались готовы к резкому понижению температуры до минус 27 градусов.
– Красавца лебедя подобрали на дороге, – приводят в научном отделе природоохранного учреждения слова начальника охраны национального парка Николая Войтеховского. – Вокруг поле, до ближайшего водоема расстояние очень даже приличное. Обессиленная птица сидит в снежном сугробе, где ее «жалеют» проезжающие мимо водители.
При осмотре птицы выяснилось, что шансов выжить самостоятельно у нее почти не оставалось.
– Нам пришлось забрать и закрыть лебедя на время в теплом помещении, поставить на довольствие, – отметили в научном отделе. – Отогревшись, птица сразу стала проявлять характер, шипеть и хлопать крыльями.
Ухаживать за большой птицей, по словам специалистов, не так легко, как некоторым может показаться:
– Удар мощным крылом достаточно болезненный – проверять не рекомендуется. Ведро воды в неволе шипун выпивает за два дня – такой вот водохлеб оказался. Птица чувствует себя как дома.
Лебедь-шипун, по убеждению сотрудников нацпарка, оказался настоящим гадким утенком из сказки Ганса Христиана Андерсена:
– Иногда нам кажется, что он местный, и мы могли встречаться с ним раньше во время полевых исследований. Поэтому как только водоемы освободятся от льда, птицу планируется выпустить в ближайший из них.
Из рода лебедей в Беловежской пуще встречаются три вида: лебедь-шипун, лебедь-кликун и малый лебедь. Лебедь-шипун легко узнаваем: красновато-оранжевый клюв, торчащий хвост, манера держать крылья на плаву чуть приподнятыми, предохраняя их от намокания. Только у него красиво изогнутая шея. Лебедь-шипун считается одной из самых крупных летающих птиц Беларуси: вес может достигает 15 и более килограммов.
В Беловежской пуще лебеди-шипуны облюбовали многие водоемы: они регулярно успешно гнездятся и выводят птенцов на водохранилищах Ляцкое, Хмелевское, Сипурка, Романовцы и других, а также на затопленных, выработанных торфоплощадках Любашки, Чернаки, Шишово, Черные Лозы, старицах рек Лесная, Лесная Правая и в других небольших водоемах и водотоках.
Фото: Антон Кузьмицкий, npbp.by