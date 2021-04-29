Не только куличи: что приготовить на Пасху

Великий пост заканчивается. В воскресенье православные верующие отмечают один из самых почитаемых и значимых в христианском мире праздников – Светлое Христово Воскресение. Пасха – это праздник, который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой.





Пасха – это день обильного угощения. Щедро накрытый пасхальный стол является символом радости. Конечно же, первое место на праздничном столе занимают куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

Поскольку пост завершен, на пасхальном столе будут уместны разнообразные мясные и рыбные закуски. Мясо может быть как в виде холодных закусок, так и в виде горячих блюд. Хороший вариант – запеченный поросенок или фаршированная птица, а также холодец, фаршированные овощи, голубцы, запеканки. Всевозможные салаты и закуски тоже будут весьма уместны на пасхальном столе.

Из напитков больше всего подойдут домашние настойки, наливки и вина, кисели и сбитни. Традиционный пасхальный напиток – кагор.

Приступая к приготовлению праздничных пасхальных блюд, главное подготовиться и отнестись серьезно к этому моменту. Никакой спешки, негатива и плохого настроения. Считается, что еда в процессе приготовления вбирает в себя энергию хозяйки, поэтому позаботьтесь о своем душевном состоянии.

Рецепты традиционной пасхальной выпечки можно посмотреть здесь.

Мы подготовили для вас несколько интересных и необычных рецептов для пасхального стола. Побалуйте своих близких в этот светлый праздник!

Рулет из свиной шейки со шпинатом

• Свиная шейка одним куском - 800 гр

• Шпинат - 300 гр

• Чеснок - 4 зубчика

• Тертый пармезан - 50 гр

• Панировочные сухари - 50 гр

• Дижонская горчица - 1 ст.ложка

• Оливковое масло

• Соль, перец по вкусу

2. Каждую половину разрежьте пополам, держа нож параллельно столу. Точно так же не дорежьте до конца примерно на 1,5 см. Разверните отрезанные куски – один вправо, другой влево; у вас получится неровный пласт.

1. Разрежьте кусок мяса вдоль почти пополам, держа нож перпендикулярно доске, не прорезая до конца примерно на 1,5 см. Раскройте кусок, как книгу.

3. Накройте мясо двойным слоем пленки и аккуратно отбейте до равномерной толщины примерно 1 см. Снимите пленку, посолите мясо и поперчите, намажьте горчицей, дайте постоять, пока готовится все остальное.

4. Для начинки мелко порубите чеснок, добавьте пармезан, сухари и 3 ст. л. оливкового масла, немного посолите и поперчите. Выложите на поверхность мяса получившуюся смесь ровным слоем, оставив с одной короткой стороны 2 см свободными. На смесь выложите шпинат, еще полейте маслом. Сверните рулет и завяжите кулинарным шпагатом или крепкими нитками.

5. Разогрейте духовку до 160 °С, положите рулет на застеленный пергаментом противень и запекайте примерно 1,5 ч, до внутренней температуры 72 °С.

Подробный пошаговый рецепт рулета

Дорада, запеченная с овощами и имбирем

• Дорада - 2 шт

• Красный сладкий перец - 1 шт

• Желтый сладкий перец - 1 шт

• Помидоры черри - 5 шт

• Лук - 1 шт

• Корень имбиря - 3 см

• Масло растительное - 2 ст.ложки

• Соль, перец по вкусу

1. Перец и помидоры вымыть. У перцев удалить сердцевину с плодоножкой, мякоть нарезать соломкой, 3 помидора нарезать кружками. Лук и имбирь очистить, лук нарезать полукольцами, имбирь – пластинками. Растительное масло разогреть в сковороде, положить овощи и обжаривать 4 мин., приправить солью и черным перцем. Переложить овощи на тарелку.2. Рыбу вымыть, очистить, вырезать жабры, удалить внутренности и промыть. Обсушить, натереть внутри и снаружи солью и перцем. Вложить внутрь начинку.3. Духовку разогреть до 180°С. Оставшиеся помидоры разрезать пополам. Противень накрыть бумагой для выпечки. Уложить рыбу на противень, в жаберные щели каждой рыбы вложить по половинке помидора. С помощью деревянных шпажек закрепить в вертикальном положении боковые плавники. Такие же шпажки вставить в хвостовые плавники, чтобы они при приготовлении оставались расправленными. Поместить противень в духовку. Запекать 30 мин.

Подробный пошаговый рецепт блюда

Рулетики из курицы с оливками



• Куриное филе (грудка) - 2 шт

• Бекон - 6 ломтиков

• Чеснок - 1 зубчик

• Оливки без косточек - 12-16 шт

• Апельсин - 1 шт

• Оливковое масло

• Соль, перец по вкусу

1. Разогрейте духовку до 180 °С. Разрежьте куриное филе поперек на 3 части. Немного посолите, поперчите.2. Оберните беконом, закрепите концы шпажкой.3. Очистите и измельчите чеснок. Натрите цедру с половины апельсина. Выжмите сок.4. Разогрейте огнеупорную сковороду с оливковым маслом и обжарьте куриные рулетики со всех сторон до золотистого цвета. Добавьте апельсиновую цедру и чеснок. Положите оливки и влейте апельсиновый сок. Доведите жидкость в сковороде до кипения.5. Поставьте сковороду в духовку и готовьте 15 мин.6. Достаньте рулетики из духовки и подавайте горячими.

Салат "Пасхальный венок"

• Вареная курица - 500 гр

• Картофель - 3 шт

• Лук - 1 шт

• Яйцо вареное - 3 шт

• Шампиньоны - 200 гр

• Маринованные грибы - 100 гр

• Майонез - 300 гр

• Уксус - 2 ст.ложки

• Оливковое масло

• Петрушка - пучок

• Соль, перец по вкусу

• Крашеные яйца для украшения

1. Картофель и яйца нарежьте маленькими кубиками, маринованные грибы и курицу – небольшими кусочками. Петрушку измельчите. Картофель смешайте с петрушкой, заправьте майонезом, посолите и поперчите.

2. Лук очистите, измельчите, посолите и залейте уксусом. Оставьте на 30 мин.

3. Шампиньоны нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите.

4. На большое блюдо выложите в форме кольца половину картофеля. Сверху разложите половину яиц, затем слой обжаренных шампиньонов.

5. Следующим слоем положите половину маринованного лука, на него – половину курицы и маринованные грибы. Полейте слегка майонезом. Повторите слои.

6. Смажьте обильно салат майонезом и поставьте настаиваться минимум на 1 ч. Украсьте листиками петрушки и кусочками овощей. В центр положите крашеные яйца.

Подробный пошаговый рецепт салата

Пасхальное печенье с глазурью

• Масло сливочное - 100 гр

• Сахар - 6 ст.ложек

• Яйцо - 1 шт

• Молоко - 1 ст.ложка

• Мука - 250 гр

• Абрикосы консервированные

• Пудра сахарная - 180 гр

• Сок лимона - 3 ст.ложки

1. Приготовить тесто для пасхального печенья с глазурью. Для этого сливочное масло размягчить и миксером взбить с сахаром. Продолжая взбивать, добавить яйцо и молоко.

2. Просеять муку через мелкое сито в миску. Постепенно добавляя небольшими порциями, соединить с яично-масляной смесью. Замесить мягкое тесто. В случае необходимости можно добавить еще немного муки.

3. На слегка присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм. С помощью формы вырезать из теста кружки диаметром примерно 6 см. Разогреть духовку до 180 °С.

4. Противень смазать маслом и застелить листом пергамента. Выложить кружки из теста на противень. Поставить в духовку на 10–12 мин. Дать пасхальному печенью остыть на противне в течение 15 мин., затем переложить его на решетку и полностью охладить. Половинки абрикосов выложить на бумажные салфетки, дать обсохнуть.

5. Приготовить глазурь для пасхального печенья. В миске смешать сахарную пудру с лимонным соком венчиком до получения белой массы однородной консистенции.

6. Смазать получившейся глазурью каждое печенье. В центр поместить половинку абрикосов. Дать глазури полностью застыть. Пасхальное печенье выложить на красивую тарелку и подать на стол.

Подробный пошаговый рецепт печенья

Имбирный сбитень



• Корень имбиря - 20 г

• Цветочный мед - 80 г

• Лавровый лист - 1 штука

• Корица - 1 г

• Гвоздика - 1 г

• Кардамон - 3 г

• Сахар - 30 г

• Вода - 850 мл

1. Очистите имбирь, нарежьте его крупными кусками.

2. Доведите до кипения 850 мл воды, добавьте специи, имбирь и сахар, перемешайте до растворения сахара.

3. Варите 5 минут на слабом огне.

4. Снимите с плиты, дайте напитку остыть в течение 10 минут.

5. Добавьте мед, перемешайте.

6. Процедите напиток.

7. Подавайте горячим.

Подробный пошаговый рецепт сбитня

Приятного аппетита!

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