Не только куличи: что приготовить на Пасху

Великий пост заканчивается. В воскресенье православные верующие отмечают один из самых почитаемых и значимых в христианском мире праздников – Светлое Христово Воскресение. Пасха – это праздник, который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой.
Пасха – это день обильного угощения. Щедро накрытый пасхальный стол является символом радости. Конечно же, первое место на праздничном столе занимают куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.
Поскольку пост завершен, на пасхальном столе будут уместны разнообразные мясные и рыбные закуски. Мясо может быть как в виде холодных закусок, так и в виде горячих блюд. Хороший вариант – запеченный поросенок или фаршированная птица, а также холодец, фаршированные овощи, голубцы, запеканки. Всевозможные салаты и закуски тоже будут весьма уместны на пасхальном столе.
Из напитков больше всего подойдут домашние настойки, наливки и вина, кисели и сбитни. Традиционный пасхальный напиток – кагор.
Приступая к приготовлению праздничных пасхальных блюд, главное подготовиться и отнестись серьезно к этому моменту. Никакой спешки, негатива и плохого настроения. Считается, что еда в процессе приготовления вбирает в себя энергию хозяйки, поэтому позаботьтесь о своем душевном состоянии.
Рецепты традиционной пасхальной выпечки можно посмотреть здесь.
Мы подготовили для вас несколько интересных и необычных рецептов для пасхального стола. Побалуйте своих близких в этот светлый праздник!
Рулет из свиной шейки со шпинатом
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• Свиная шейка одним куском - 800 гр
• Шпинат - 300 гр
• Чеснок - 4 зубчика
• Тертый пармезан - 50 гр
• Панировочные сухари - 50 гр
• Дижонская горчица - 1 ст.ложка
• Оливковое масло
• Соль, перец по вкусу
2. Каждую половину разрежьте пополам, держа нож параллельно столу. Точно так же не дорежьте до конца примерно на 1,5 см. Разверните отрезанные куски – один вправо, другой влево; у вас получится неровный пласт.
3. Накройте мясо двойным слоем пленки и аккуратно отбейте до равномерной толщины примерно 1 см. Снимите пленку, посолите мясо и поперчите, намажьте горчицей, дайте постоять, пока готовится все остальное.
4. Для начинки мелко порубите чеснок, добавьте пармезан, сухари и 3 ст. л. оливкового масла, немного посолите и поперчите. Выложите на поверхность мяса получившуюся смесь ровным слоем, оставив с одной короткой стороны 2 см свободными. На смесь выложите шпинат, еще полейте маслом. Сверните рулет и завяжите кулинарным шпагатом или крепкими нитками.
5. Разогрейте духовку до 160 °С, положите рулет на застеленный пергаментом противень и запекайте примерно 1,5 ч, до внутренней температуры 72 °С.
Подробный пошаговый рецепт рулета
Дорада, запеченная с овощами и имбирем
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• Дорада - 2 шт
• Красный сладкий перец - 1 шт
• Желтый сладкий перец - 1 шт
• Помидоры черри - 5 шт
• Лук - 1 шт
• Корень имбиря - 3 см
• Масло растительное - 2 ст.ложки
• Соль, перец по вкусу
2. Рыбу вымыть, очистить, вырезать жабры, удалить внутренности и промыть. Обсушить, натереть внутри и снаружи солью и перцем. Вложить внутрь начинку.
3. Духовку разогреть до 180°С. Оставшиеся помидоры разрезать пополам. Противень накрыть бумагой для выпечки. Уложить рыбу на противень, в жаберные щели каждой рыбы вложить по половинке помидора. С помощью деревянных шпажек закрепить в вертикальном положении боковые плавники. Такие же шпажки вставить в хвостовые плавники, чтобы они при приготовлении оставались расправленными. Поместить противень в духовку. Запекать 30 мин.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Рулетики из курицы с оливками
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• Куриное филе (грудка) - 2 шт
• Бекон - 6 ломтиков
• Чеснок - 1 зубчик
• Оливки без косточек - 12-16 шт
• Апельсин - 1 шт
• Оливковое масло
• Соль, перец по вкусу
2. Оберните беконом, закрепите концы шпажкой.
3. Очистите и измельчите чеснок. Натрите цедру с половины апельсина. Выжмите сок.
4. Разогрейте огнеупорную сковороду с оливковым маслом и обжарьте куриные рулетики со всех сторон до золотистого цвета. Добавьте апельсиновую цедру и чеснок. Положите оливки и влейте апельсиновый сок. Доведите жидкость в сковороде до кипения.
5. Поставьте сковороду в духовку и готовьте 15 мин.
6. Достаньте рулетики из духовки и подавайте горячими.
Подробный пошаговый рецепт рулетиков
Салат "Пасхальный венок"
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• Вареная курица - 500 гр
• Картофель - 3 шт
• Лук - 1 шт
• Яйцо вареное - 3 шт
• Шампиньоны - 200 гр
• Маринованные грибы - 100 гр
• Майонез - 300 гр
• Уксус - 2 ст.ложки
• Оливковое масло
• Петрушка - пучок
• Соль, перец по вкусу
• Крашеные яйца для украшения
1. Картофель и яйца нарежьте маленькими кубиками, маринованные грибы и курицу – небольшими кусочками. Петрушку измельчите. Картофель смешайте с петрушкой, заправьте майонезом, посолите и поперчите.
2. Лук очистите, измельчите, посолите и залейте уксусом. Оставьте на 30 мин.
3. Шампиньоны нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите.
4. На большое блюдо выложите в форме кольца половину картофеля. Сверху разложите половину яиц, затем слой обжаренных шампиньонов.
5. Следующим слоем положите половину маринованного лука, на него – половину курицы и маринованные грибы. Полейте слегка майонезом. Повторите слои.
6. Смажьте обильно салат майонезом и поставьте настаиваться минимум на 1 ч. Украсьте листиками петрушки и кусочками овощей. В центр положите крашеные яйца.
Подробный пошаговый рецепт салата
Пасхальное печенье с глазурью
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• Масло сливочное - 100 гр
• Сахар - 6 ст.ложек
• Яйцо - 1 шт
• Молоко - 1 ст.ложка
• Мука - 250 гр
• Абрикосы консервированные
• Пудра сахарная - 180 гр
• Сок лимона - 3 ст.ложки
1. Приготовить тесто для пасхального печенья с глазурью. Для этого сливочное масло размягчить и миксером взбить с сахаром. Продолжая взбивать, добавить яйцо и молоко.
2. Просеять муку через мелкое сито в миску. Постепенно добавляя небольшими порциями, соединить с яично-масляной смесью. Замесить мягкое тесто. В случае необходимости можно добавить еще немного муки.
3. На слегка присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм. С помощью формы вырезать из теста кружки диаметром примерно 6 см. Разогреть духовку до 180 °С.
4. Противень смазать маслом и застелить листом пергамента. Выложить кружки из теста на противень. Поставить в духовку на 10–12 мин. Дать пасхальному печенью остыть на противне в течение 15 мин., затем переложить его на решетку и полностью охладить. Половинки абрикосов выложить на бумажные салфетки, дать обсохнуть.
5. Приготовить глазурь для пасхального печенья. В миске смешать сахарную пудру с лимонным соком венчиком до получения белой массы однородной консистенции.
6. Смазать получившейся глазурью каждое печенье. В центр поместить половинку абрикосов. Дать глазури полностью застыть. Пасхальное печенье выложить на красивую тарелку и подать на стол.
Подробный пошаговый рецепт печенья
Имбирный сбитень
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• Корень имбиря - 20 г
• Цветочный мед - 80 г
• Лавровый лист - 1 штука
• Корица - 1 г
• Гвоздика - 1 г
• Кардамон - 3 г
• Сахар - 30 г
• Вода - 850 мл
1. Очистите имбирь, нарежьте его крупными кусками.
2. Доведите до кипения 850 мл воды, добавьте специи, имбирь и сахар, перемешайте до растворения сахара.
3. Варите 5 минут на слабом огне.
4. Снимите с плиты, дайте напитку остыть в течение 10 минут.
5. Добавьте мед, перемешайте.
6. Процедите напиток.
7. Подавайте горячим.
Подробный пошаговый рецепт сбитня
Приятного аппетита!
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