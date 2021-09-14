Не по-братски: житель Дрибинского района обчистил дачу родственника

Владелец дачного дома в Дрибинском районе обратился в РОВД с заявлением о краже. Посетовал, мол, отсутствовал там всего один день, но этого хватило, чтобы кто-то «увел» его дорогостоящее имущество. Пропало действительно немало: сварочный аппарат, шлифовальная машинка, бензиновый триммер, деревообрабатывающий станок и даже старенький мотоцикл «Минск».





– В совершении кражи потерпевший подозревал своего родного брата, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и три месяца назад освободился из исправительного учреждения, – уточнила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская. – На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Горецкого межрайонного отдела ГКСЭ. В ходе осмотра строений и прилегающей территории было установлено: злоумышленник проник в дачный дом, взобравшись по лестнице к фронтону, где вырвал доски. «Похозяйничал» он и в бытовых помещениях, вырвав пробой в двери. Специалист Государственного комитета судебных экспертиз обнаружил и изъял два следа обуви – в сарае, откуда незваный гость похитил мотоцикл, и на доске фронтона.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 38-летнего родственника потерпевшего, его обувь изъяли и направили судебным экспертам Горецкого МРО ГКСЭ для проведения трасологической экспертизы. По результатам сравнительного исследования судебные эксперты пришли к выводам, что изъятые на месте происшествия следы обуви оставлены подошвой полуботинок задержанного мужчины.

Дрибинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, к материалам которого приобщены результаты судебной экспертизы.

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Фото управления ГКСЭ по Могилевской области