Не норма, а патология: логопед объяснила, почему ротовое дыхание опасно для детей

Дыхание человека должно осуществляться исключительно через нос. Родителям стоит контролировать этот процесс у детей, ведь неправильно сформированные и развитые воздушные струи могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала олигофренопедагог и логопед Диана Муравицкая.
– Как известно, у человека должно быть именно носовое дыхание. Чаще всего я привожу родителям в пример спортсменов, делающих вдох через нос, а выдох через рот, потому что в обычной жизни взрослые не акцентируют внимание на вдохе и выдохе ни у себя, ни у ребенка, – отметила молодой специалист.
По словам логопеда, причинами ротового дыхания могут стать длительные ОРВИ, из-за которых вырабатывается привычка дышать ртом, аденоиды, аллергические реакции (ринит), искривление носовой перегородки, слабая круговая или жевательная мышца рта и другие челюстно-лицевые мышцы.
Ротовое дыхание, как отмечает Диана Муравицкая, может стать причиной деформации лица и носовых структур, в том числе нарушения прикуса, сужения носовых ходов, наклона головы вперед, затруднения смыкания губ, расширения переносицы, возникновения двойного подбородка, сужения зубных рядов.
– Дыхание через рот, а не через нос, может также привести к ухудшению состояния лор-органов и дыхательных путей, появлению кариеса, гипоксии (кислородное голодание) головного мозга, а далее –к плохой успеваемости; астеничности; нервозности и т. п.; к сужению гайморовых пазух и, как следствие, замедлению роста костных структур верхней челюсти (чем более сужена верхняя челюсть, тем выше у ребенка купол неба, из-за этого могут возникнуть нарушения в произношении шипящих звуков и звука [р]). А постоянно лежащий внизу язык приводит к его слабости, что затрудняет исправление звукопроизношения, а также акты жевания и глотания, – подчеркнула логопед
Помочь с решением проблемы могут такие специалисты, как лор-врач, ортодонт, логопед и невролог.
Диана Муравицкая обратила внимание на то, что прекращать работу с дыханием ребенка нельзя даже после того, как он научился направлять воздушные струи только через нос.
– Следующим этапом идет формирование воздушной струи – ребенок учится дуть на язык. В этот момент малыш вдыхает носом и дует на язык, который заранее опускает вниз (как в упр. "Качели"). Боковые края начинают приподниматься, по центру языка образуется желобок. Именно по желобку должен проходить воздух для правильных звуков [с, з, ц]. И именно его формирует логопед, когда производит постановку звука механическим путем. Правильная воздушная струя – это правильные свистящие звуки (с, з, ц), а далее – и шипящие (ш, ж, ч, щ). И помните, что хорошее дыхание – залог внятной речи, – резюмировала логопед.
Фото: defectolog.vitebsk и pixabay.com
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Не норма, а патология: логопед объяснила, почему ротовое дыхание опасно для детей
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