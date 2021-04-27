Не меньше 10 по русскому или белорусскому: объявлены минимальные проходные баллы на ЦТ

В ведомстве отметили, что в этом году поступать планируют 54,9 тыс. абитуриентов. Минимальные баллы, которые необходимо набрать на тестировании, остались на уровне 2020 года:- по русскому или белорусскому языку следует набрать от десяти баллов (для желающих поступать на филологические специальности – от 25);- по математике, физике, химии и биологии – от 20 баллов (от 10 – если это второй профильный предмет);- по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам от 25 баллов необходимо получить от 25 баллов (от 15 – если это второй профильный предмет).Также в некоторые высшие учебные заведения абитуриенты могут поступать, если получили на тестировании от семи баллов: документы с такими результатами примут в Военной академии, Университете МЧС, Институте пограничной службы и на военных факультетах гражданских университетов.Отмечается, что регистрация на ЦТ в этом году стартует 2 мая. Документы на участие в испытании можно подать лично или онлайн.