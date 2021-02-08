В произведениях Ивана Мележа, чье столетие мы отмечаем 8 февраля, запечатлены сильные характеры и любовь к родной земле

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Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук был рожден для роли Василя Зяблика.

Юрий Горобец и Борис Невзоров воплотили в фильме Виктора Турова «Люди на болоте» настоящих полешуков.

С экрана исчез простой человек, хозяин своей земли, трудяга. Кинематограф перестал интересоваться жизнью деревни и провинции. Может, действительно стоит перечитать произведения Ивана Мележа, к творчеству которого обращалось каждое новое поколение кинематографистов.

КСТАТИ

Проблема многих современных экранизаций в том, что они слишком вольно отходят от литературного первоисточника, относятся к нему без должного пиетета. Кроме того, сегодня мы видим засилье городской офисной прозы, главный герой большинства киноисторий — житель большого города или мегаполиса. Его страхи, комплексы и фобии становятся предметом искусства. И все бы ничего, если бы не были они так однотипны и не кочевали из истории в историю.Первую экранизацию романа «Люди на болоте» осуществил режиссер Александр Гуткович в 1965 году на Белорусском телевидении. Трехсерийная картина пересказывала основные линии сюжета романа. Получилось это так здорово, что творческий коллектив удостоился Государственной премии БССР. Кстати, после этого окрыленный Гуткович взялся экранизировать роман американского писателя Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» (историю краха и гибели провинциального американского политикана Вилли Старка, которого блистательно сыграл Георгий Жженов).Телеспектакль «Завеі, снежань» появился в 1979 году, его поставил Владимир Забелло (к сожалению, известный педагог и режиссер ушел от нас 1 января этого года). Эта работа получила один из призов на Всесоюзном фестивале телевизионных спектаклей.Новую страницу в историю взаимоотношений Ивана Мележа и кинематографа было суждено вписать Виктору Турову. Он привнес в свою экранизацию размах подлинной семейной саги, поэтическое звучание и тонкий лиризм, а камера оператора Дмитрия Зайцева наполнила эту историю живым дыханием. Это была подлинная «Полесская хроника». Две двухсерийные картины «Люди на болоте» (1981) и «Дыхание грозы» (1982), а также односерийный фильм «Апейка» в 1985 году были объединены в телевизионную эпопею, которую смотрели и стар и млад. И вовсе не из-под палки. Пронзительный вокал Татьяны Мархель добавлял картине метафизического звучания. Тонкий и глубокий фильм Турова с потрясающими актерскими работами Елены Борзовой, Юрия Казючица, Бориса Невзорова, Федора Шмакова, Геннадия Гарбука, Юрия Горобца и других актеров стал по-настоящему любим зрителями. Актеры Елена Борзова, Геннадий Гарбук и Юрий Горобец получили за свою работу Госпремию СССР наряду с его создателями.Жаль, что кинематографисты обошли стороной удивительные рассказы Мележа, сосредоточившись исключительно на «Полесской хронике». Студия «Летопись» киностудии «Беларусьфильм» дважды обращалась к самой личности писателя и выпускала документальные киноочерки о нем: «Иван Мележ» (реж. Ю. Лысятов, 1977) и «Иван Мележ» (реж. М. Купеева, 1990).Не обошел стороной творчество Ивана Мележа и театр. В 1960-е годы Борис Эрин поставил спектакль «Люди на болоте» в Купаловском театре (главную роль исполнял Геннадий Гарбук). Он шел с большим успехом 19 лет. Новую версию предложил зрителям в 2012 году Александр Гарцуев — это было широкое, подробное, достоверное полотно с интересными актерскими работами.Примечательно, что новую постановку по этому роману Мележа сейчас готовит театр, который носит имя писателя. Располагается он в Мозыре. Над спектаклем работает главный режиссер театра Роман Цыркин (инсценировка Александра Гарцуева). Премьерные показы запланированы на 19 и 25 февраля. Замечательный подарок к 100-летию белорусского классика.По первоначальному замыслу в «Полесскую хронику» должны были войти еще два романа — «За асакою бераг» и «Праўда вясны». Однако смерть писателя, прожившего всего 55 лет, не дала этим планам осуществиться.