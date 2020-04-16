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  2. Не быстрее 180 км/ч: Volvo начала выпускать «тихоходные» автомобили

Не быстрее 180 км/ч: Volvo начала выпускать «тихоходные» автомобили

Шведская Volvo начала выпуск «тихоходных» автомобилей, которые не могут разогнаться быстрее 180 км/ч. Установка ограничителя скорости начнется с обновленных V90 и S90, сообщает Autocar.


Эта мера предпринята в рамках стратегии шведского автопроизводителя под названием Vision 2020, которая должна позволить полностью исключить смертность в ДТП за рулем Volvo.

В компании говорят, что высокая скорость — главный фактор тяжелых травм и смертей в результате ДТП. 

Как заявил президент «Вольво» Хокан Самуэльссон, хотя ограничение скорости не является панацеей, это стоит сделать, если можно спасти хотя бы одну жизнь.


Шведы, надо сказать, не являются пионерами в этой области. В Японии лимит максимальной скорости в 180 км/ч был установлен еще в 1988 году, а немецкие автопроизводители с 1980-х годов ограничивают максималку на отметке в 250 км/ч.

Впоследствии компания «Вольво» намерена внедрить интеллектуальный ограничитель скорости на основе GPS, который будет срабатывать в определенных зонах — возле детских садов, школ и т. д.

Фото: Volvo


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