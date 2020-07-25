Названы водоемы Беларуси, где ограничено и запрещено купание

В список, составленный специалистами санитарно-эпидемиологической службы, попали более 30 мест водного отдыха.

Специалисты республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья накануне провели обследование 353 зон рекреации.

В итоге в связи с несоответствием показателей безопасности воды поверхностных водных объектов ограничено купание детей и взрослых на 20 водоемах и зонах рекреации, еще 13 водоемов получили запрет на купание.

Среди них как небольшие реки, например, Горынь в Брестской области, так и пляж «Западный» в Гомеле и пляж Печерского водохранилища Могилева.

Что касается Минска, то купание ограничено на пляжах № 1, 2, 5 водохранилища «Цнянское» а также на первом пляже Комсомольского озера. К слову, в Минской области купание запрещено на Дубровском водохранилище и пляже № 8 водохранилища «Заславское».

С полным списком водоемов, где ограничено и запрещено купаться, можно ознакомится здесь.