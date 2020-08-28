Врач-диетолог Джулия Зумпано из Кливленда (это американский штат Огайо), назвала три важнейших витамина для крепкого иммунитета, сообщает Lenta.ru.
Фото: pixabay.com
По словам Зумпано, слова которой приводит Heilpraxisnet, организму человека в первую очередь необходим витамин С, который стимулирует иммунную систему. При его недостатке человек становится более восприимчивым к болезням. Диетолог советует есть продукты, богатые этим витамином: апельсины, грейпфруты, мандарины, клубнику, перец, шпинат, капусту и брокколи.
Помимо того, для крепкого здоровья крайне необходим витамин B6. Его можно получить, регулярно включая в свой рацион зеленые овощи, нут, курицу и рыбу.
Третьим, не менее важным, витамином для иммунитета является витамин Е. Его недостаток можно восполнить, ежедневно употребляя орехи и шпинат.
Джулия Зумпано призывает избегать пищевых добавок и получать все необходимые витамины с помощью сбалансированного питания.
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Названы три важнейших витамина для крепкого иммунитета
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