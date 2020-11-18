Есть режим, благодаря которому можно скрыть информацию о своем времени посещения, сообщает РИА Новости.
Фото: whatsapp.com
Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что при этом видеть онлайн/офлайн других пользователей остается возможным.
На устройствах IPhone активировать функцию можно в настройках приложения. Зайдя в поле "Учетная запись", нужно выбрать пункт «Конфиденциальность». В открывшихся подпунктах нужно выбрать вариант стать невидимым для всех, убрать фото профиля и/или сведения о себе из общего обозрения.
– Еще одна таинственная функция здесь: ползунок "Отчеты о прочтении". Если вы снимаете галочку, теперь никто не узнает, прочли ли вы сообщения. Но здесь нюанс: для вас эта функция также будет недоступна. Там же можно управлять заблокированными контактами, – обозначил специалист.
Чтобы настроить режим невидимки на Android, нужно также отправиться в "Настройки", выбрать пункт "Аккаунт", затем – "Приватность" (в последних версиях ОС – "Конфиденциальность").
– Здесь можно скрыть от других глаз время посещения, фото профиля, личные сведения, отчеты о прочтении сообщений. Если выбрать "Никто", можно полностью скрыть от посторонних свою активность в WhatsApp, – подытожил Сергей Бодров.
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Назван способ, как стать невидимым для всех в WhatsApp
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