Назван способ, как стать невидимым для всех в WhatsApp

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рассказал, что при этом видеть онлайн/офлайн других пользователей остается возможным.На устройствах IPhone активировать функцию можно в настройках приложения. Зайдя в поле "Учетная запись", нужно выбрать пункт «Конфиденциальность». В открывшихся подпунктах нужно выбрать вариант стать невидимым для всех, убрать фото профиля и/или сведения о себе из общего обозрения.– обозначил специалист.Чтобы настроить режим невидимки на Android, нужно также отправиться в "Настройки", выбрать пункт "Аккаунт", затем – "Приватность" (в последних версиях ОС – "Конфиденциальность").– подытожил Сергей Бодров.