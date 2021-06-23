Дезодорант является одним из самых популярных средств гигиены. Им пользуется большинство людей, его дарят друг другу на праздники. Однако не все знают, что частое использование дезодоранта может привести к развитию серьезных проблем, устранить которые возможно только с помощью хирургического вмешательства. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказала врач Татьяна Шаповаленко.
– Частое использование кремовых дезодорантов в подмышечной области закрывает потовые железы и приводит не только к контактному дерматиту, но и к такому грозному заболеванию, как гидраденит, то есть воспалению потовых желез. Данная проблема требует хирургического лечения. Мало того, заболевание является еще и рецидивирующим, – обратила внимание Татьяна Шаповаленко.
Врач-дерматовенеролог Людмила Смирнова подтвердила слова коллеги и добавила, что избежать гидраденита можно в том случае, если следовать инструкции, написанной на дезодоранте.
– На каждом дезодоранте написано, как он должен применяться: один раз в сутки или два раза. Есть средства, которые нужно использовать раз в неделю, – отметила Людмила Смирнова.
Фото: pixabay.com
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Названы скрытые опасности использования дезодорантов
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