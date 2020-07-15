Названы самые опасные страны для путешествий в 2020 году

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Так, по данным экспертов, индекс преступности в Венесуэле равен 84,36, поэтому индекс безопасности составляет всего лишь 15,64. Второе место в рейтинге самых опасных стран занимает Папуа-Новая Гвинея, где индекс преступности составляет около 80, за ней следует Южная Африка (77,3) и Афганистан (76,9).В десятку антирейтинга также вошли Гондурас (76,6), Тринидад и Тобаго (72,4), Бразилия (68,3), Гайана (68,1), Сальвадор (67,8) и Сирия (67,4).В прошлом году специалисты «Карты туристических рисков» (Travel Risk Map), которая предупреждает туристов об опасности в сфере личной безопасности, дорожного движения и медицины, определили самые небезопасные места для путешествий в 2020 году – в списке Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла.