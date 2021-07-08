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Названы основные причины головной боли, возникающей вечером

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин перечислил основные причины головных болей в вечернее время и дал несколько советов по устранению проблемы.


Головные боли, по словам специалиста, возникают у людей из-за сильного напряжения и сосредоточенности на какой-то работе. Усугубляют проблему эмоциональный стресс и тревожность.

Врач посоветовал научиться стресс-менеджменту, или умению управлять своим эмоциональным состоянием.

– Сюда, во-первых, можно отнести техники расслабления, а во-вторых, определенные элементы психотерапии. Очень часто современный человек настолько устает в стремлении сделать все хорошо, что сталкивается с серьезным перенапряжением, – обратил внимание Сергей Агапкин.

Отмечается, что риск появления головных болей значительно снижают регулярные аэробные тренировки, проводить которые необходимо 20–30 минут в день три раза в неделю.

– Также можно прибегнуть к физической активности, которая сопровождается расслаблением. Это, например, йога, цигун и тайцзицюань. Данные методики направлены на осознанность, контроль дыхания, медленные и спокойные движения, – резюмировал йоготерапевт.

Фото: pixabay.com
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