Медики рассказали, какие симптомы индийского штамма коронавируса самые опасные, сообщает Express.
Инфекционист Абдул Гафур рассказал, что у людей, инфицированных дельта-вариантом SARS-CoV-2 частым симптомом является диарея. Он также добавил, что во время первой волны эпидемии такое проявление болезни встречалось намного реже.
У людей, зараженных индийским штаммом, появляются тромбы. Они провоцируют гангрену.
Врачи также подчеркнули, что больные также жалуются на нарушение слуха и тяжелые расстройства желудка.
Британские инфекционисты уточнили, что с появлением новой мутации COVID-19 существенно выросло число госпитализаций.
Фото: pixabay.com
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Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса
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