Названы новые даты премьер фильмов "Тихое место-2" и "Мэверик"

Релиз хоррора "Тихое место-2", который должен был выйти в марте, состоится только 4 сентября, сообщает Deadline.

Студия Paramount сообщила новые даты премьер фильмов, которые были отложены из-за коронавируса.

Так выход хоррора Джона Красински "Тихое место-2" состоится 4 сентября 2020 года. Также 10 сентября 2020 года на экраны выйдет еще один хоррор "Заклятие-3: По воле дьявола".

Студия также перенесла премьеру фильма "Лучший стрелок: Мэверик" с Томом Крузом. Сиквел выйдет не 16 июля, как планировалось ранее, а 23 декабря 2020 года. Кроме того, Paramount отложила премьеру анимационного фильма "Спандж Боб-3". Новые похождения Боба и Патрика выйдут в прокат на месяц позже — 31 июля 2020.