Названы неожиданные свойства граната

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Врач-диетолог Елена Соломатина считает гранат одним из самых полезных фруктов. Он способен усилить общий тонус организма и защищает от развития некоторых серьезных заболеваний.– пояснила Елена Соломатина.Но гранат полезен, только если кушать его каждый день: будет достаточно по 30 граммов гранатового сока или четверти плода фрукта. Злоупотреблять, особенно соком, не стоит, это может плохо сказаться на желудочно-кишечном тракте.– отметила Елена Соломатина.При покупке гранатов надо выбирать спелые фрукты, их хвостик в виде короны должен быть сухим, без следов плесени. Не нужно брать плоды, у которых кожура уже покрылась черными пятнышками.– подытожила специалист.