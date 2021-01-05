Фрукт укрепляет иммунитет, имеет противовоспалительный и противоопухолевый эффект и даже может предотвратить раннее развитие слабоумия, сообщает РИА Новости.
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Врач-диетолог Елена Соломатина считает гранат одним из самых полезных фруктов. Он способен усилить общий тонус организма и защищает от развития некоторых серьезных заболеваний.
– В гранате есть много антиоксидантов и кислот, они и помогают снимать воспаление. Гранат предотвращает разрушение клеток сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать инфаркта и инсульта. Он может помочь понизить уровень холестерина в крови. Есть исследования ученых по заболеваниям, связанным с головным мозгом (болезнь Альцгеймера). Результаты подтвердили, что гранат может предотвратить развитие слабоумия. Фрукт оказывает и сильное противоопухолевое действие. Особенно это касается рака молочной железы, – пояснила Елена Соломатина.
Но гранат полезен, только если кушать его каждый день: будет достаточно по 30 граммов гранатового сока или четверти плода фрукта. Злоупотреблять, особенно соком, не стоит, это может плохо сказаться на желудочно-кишечном тракте.
– Органические кислоты могут раздражать ЖКТ. Также гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов. Сок лучше разбавлять обычной водой или пить через трубочку, и обязательно после этого полоскать рот, – отметила Елена Соломатина.
При покупке гранатов надо выбирать спелые фрукты, их хвостик в виде короны должен быть сухим, без следов плесени. Не нужно брать плоды, у которых кожура уже покрылась черными пятнышками.
– Сама корочка должна легко чиститься. Помните: чем тяжелее фрукт, тем он сочнее. Кстати, косточки не опасны, их можно кушать, – подытожила специалист.
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Названы неожиданные свойства граната
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