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Названы неочевидные части автомобиля, наиболее подверженные коррозии

Коррозии подвергается весь кузов автомобиля – разница лишь во времени. Однако есть неочевидные места, где влага быстрее проникает через образовавшиеся микротрещины и разрушает металл машины, сообщает RG.RU.


Некоторые автолюбители размещают под капотом пластиковую накладку, так называемую "мухобойку". Она направляет воздушный поток выше лобового стекла, защищая от налипания мелких насекомых или тополиного пуха. Однако сдержать дождь накладка неспособна, поэтому под ней скапливается вода, которая приводит к коррозии.

Похожая ситуация складывается и с номерной рамкой. Когда табличку убирают, под пластиком обнаруживаются грязь и реагенты, которые находились здесь годами. А вот на задней двери универсала или хэтчбека железо способно прогнить до сквозных дыр. Максимально безопасное место для расположения номера – это пластиковый бампер.

Еще одним проблемным местом является внутренняя сторона арок колес. Однако воздействию влаги, реагентов и грязи этот участок подвергается максимально. Как минимум раз в год весной, при смене резины, следует тщательно очистить арки и подкрылки. Чаще всего коррозию автолюбитель замечает слишком поздно, когда краска уже идет пузырями.

Дренажные каналы внизу лобового стекла также подвержены коррозии. Туда попадает как вода, так и пыль, сухие листья, которые собираются в комья и образуют пробки. Вода начинает переливаться через бортик и попадать в моторный отсек. Коррозийные пятна образовываются на стыках деталей кузова и там, где вентиляция затруднена.

Внутри салона под резиновыми ковриками часто образуется сырость. Через обивку влага проникает до металла, где начинается процесс окисления. Коврики следует иногда вынимать и просушивать обивку. А также проверять, где чаще всего появляются протечки.

Фото: pixabay.com
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