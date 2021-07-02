Утолять жажду необходимо чистой водой – газированные напитки, приобретенные в магазинах, в жару справиться с проблемой не помогут. О том, почему сухость во рту не проходит после употребления такой жидкости, в эфире программы "О самом главном" объяснил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам врача, газированные напитки не только не утоляют жажду, но и усиливают ее. Такой эффект вызывает особый состав жидкости. В обычной воде содержится натрий, в газировках его очень мало.
– Воду задерживает натрий, который всегда идет вместе с ней. Мочегонные препараты не выводят жидкость, они выводят исключительно данный элемент, а вот вода уже выходит за ним, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Названы напитки, которыми невозможно утолить жажду
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