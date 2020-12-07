Названы лучшие молодые писатели Союзного государства Беларуси и России

Победителями стали две пятерки авторов – от России и Беларуси, набравших максимальное количество баллов. Их произведения на русском и белорусском языках войдут в очередной выпуск альманаха «Мост дружбы». В начале следующего года книга будет вручена авторам в Минске. Предполагается, что почетную миссию выполнит государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.