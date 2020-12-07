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Названы лучшие молодые писатели Союзного государства Беларуси и России

Подведены итоги очередного, пятого Конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы». На сей раз на конкурс поступило более 80 не публиковавшихся ранее рассказов, новелл, эссе из более чем 30 регионов – от Гродно и Бреста до Дальнего Востока. После предварительного отбора на рассмотрение экспертного совета были представлены более 40 произведений малой литературной формы. Вот как оценила уровень работ, представленных на нынешний конкурс, член жюри научный сотрудник Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси, литературовед, литературный критик и переводчик Наталья Яковенко:


– Достаточно широко представлены темы из национальной мифологии, в первую очередь российскими участниками. Проявили себя и белорусские молодые писатели – например, очень фантазийное произведение «Девица мира» представила Полина Качук. И еще запомнились работы белорусских авторов с глубокой публицистической наполненностью, это эссеистика хорошего уровня. Много поступило произведений на военную тематику – все-таки нынешний год у нас юбилейный, отмечали 75-летие Великой Победы. Некоторые претенденты пытаются отразить главную тему конкурса, заключенную в его названии «Мост дружбы» – рассказывают о том, что связывает наши народы. И это очень приятно. То же можно сказать о работах, созданных на фольклорной основе. Когда проявляется свое, родное, это и образности придает, и цепляет читателя.  

Победителями стали две пятерки авторов – от России и Беларуси, набравших максимальное количество баллов. Их произведения на русском и белорусском языках войдут в очередной выпуск альманаха «Мост дружбы». В начале следующего года книга будет вручена авторам в Минске. Предполагается, что почетную миссию выполнит государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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