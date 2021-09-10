Названы лекарства, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету

Дети и люди с очень светлой тонкой кожей находятся в зоне риска получения солнечного ожога, а некоторые жаропонижающие и антибиотики повышают чувствительность к солнечным лучам. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Валерий Андриенко.
– Фотосенсибилизация – состояние, при котором кожа сильно реагирует на солнечный свет. Банальный ибупрофен, применяющийся для снижения температуры у детей, при длительном использовании в больших дозировках может вызвать эту проблему. Некоторые антибиотики группы фторхинолонолов или сульфаниламиды также могут привести к фоточувствительности у людей, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Валерий Андриенко посоветовал каждый раз, когда доктор будет что-то прописывать, уточнять, могут ли эти лекарственные препараты вызвать фотосенсибилизацию.
– Пока эти препараты будут выводиться из организма, на солнце лучше не находиться, – уточнил медик.
Поскольку детская кожа более проницаемая и чувствительная, она сильнее реагирует на солнце, а прием вышеперечисленных препаратов только усугубляет проблему.
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