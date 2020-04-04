Названы экономические последствия карантина для Москвы

Неделя карантина в столице России обходится экономике города примерно в полтора миллиарда долларов, сообщает "Форбс".

Пострадает сектор услуг

Неделя карантина для экономики Москвы обойдется в 0,4—0,6% ВРП (валового регионального продукта) в годовом выражении, оценивает эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Таким образом, потери могут составить, по приблизительным оценкам, от 75 млрд до 112,5 млрд российских рублей в неделю, что равно примерно 1—1,5 миллиарда долларов.

— Рассчитанные таким образом оценки будут немного занижены, поскольку не учитывают инфляцию, — отметил Першин.

По его словам, сильнее всего пострадает сектор услуг. Так, сектор туристических услуг сократится на 100% в период изоляции, сектор услуг населению, включающий общественное питание и пассажирские перевозки, — наполовину и более, торговля и обрабатывающая промышленность — на 15—25%.

Увеличится безработица

Другие отрасли, где компаниям пришлось остановить работу, занимают относительно небольшую долю в структуре налоговых доходов столицы. В частности, гостиничный и ресторанный бизнес дает менее 1% налогов Москвы.

— Однако их остановка окажет отложенное воздействие на бюджет города — снижение покупательной способности населения, массовая безработица и вероятный уход значительного числа игроков с рынка столицы окажут негативное воздействие на сектора переработки и транспорта, что составляет 8,1% и 4,5% налоговой базы соответственно, — пояснил эксперт.

По мнению специалистов, если же карантин продлится дольше двух-трех недель, то риски роста безработицы существенно увеличатся. Основным пострадавшим сегментом будет торговля, где задействовано около 3 млн человек. Строительству и сектору недвижимости, где работает сопоставимое количество людей, также будет непросто.