Названо убивающее раковые клетки полезное вещество

Кардамон является уникальной пряностью не только благодаря приятному аромату и необычному вкусу. Он обладает целым рядом полезных свойств, в том числе может разрушать некоторые раковые клетки. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказали профессор, заслуженный деятель науки России Владимир Хавинсон и доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.
– Кроме того что кардамон обладает приятным запахом и необычным вкусом, это еще и кладезь витаминов, минеральных веществ и эфиров, которые имеют мощное противовоспалительное действие, – обратила внимание Светлана Трофимова.
Владимир Хавинсон подтвердил слова коллеги и уточнил, что кардамон разрушает вредные бактерии и вирусы. В пряности сконцентрировано большое количество полезных веществ, поэтому она является сильнейшим антиоксидантом, который уничтожает свободные радикалы, образующиеся в организме постоянно при стрессе и старении.
– Кардамон обладает мягким спазмолитическим действием, поэтому, если кто-то не очень хорошо себя чувствует в период менструации, лучше использовать кардамон, чем лекарственные препараты, – добавила Светлана Трофимова.
– Кардамон разрушает некоторые раковые клетки, – сказал Владимир Хавинсон и уточнил, что это удалось выяснить благодаря эксперименту, во время которого в опухолевые клетки добавляли экстракт кардамона.
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