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Названо опасное последствие COVID-19

Ученые провели исследование и установили, что после перенесенного коронавируса у человека может возникнуть синдром Гийена - Барре. Соответствующая статья опубликована в журнале Brain, сообщает Lenta.ru.


C начала пандемии коронавируса было зафиксировано более чем 90 случаев развития у зараженных COVID-19 синдрома Гийена - Барре. Это аутоиммунное расстройство, при котором иммунная система атакует нервную системы, что приводит к мышечной слабости, а в некоторых случаях и к параличу. Но не было установлено, совпадение это, или болезнь действительно может спровоцировать развитие синдрома. 

Исследователи проанализировали данные о здоровье 49 пациентов из стран Европы и Китая, у которых с января по май 2020 года диагностировали синдромом Гийена - Барре. 22 % из них до его развития переболели COVID-19. Все испытуемые - старше пятидесяти лет. У них часто был паралич лицевого нерва и тяжелая форма синдрома, при которой они не могли какое-то время даже ходить. При госпитализации у 73 % из них обнаруживалось повышенное воспаление.

Так, несмотря на то, что заражение COVID-19 может приводить к развитию синдрома, связь между двумя болезнями маловероятна. 

Фото: pixabay.com
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