Названо опасное последствие COVID-19, с которым чаще всего сталкиваются женщины

Некоторые пациенты после перенесенного коронавируса сталкиваются с нарушением работы щитовидной железы. Такая проблема чаще всего встречается у женщин, предупредила в эфире программы "О самом главном" врач Татьяна Шаповаленко.
– Щитовидная железа – орган, который чаще всего страдает при коронавирусной инфекции, причем в основном у женщин, – обратила внимание Татьяна Шаповаленко.
Наряду с этим врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина сказала:
– У многих есть генетическая предрасположенность к аутоиммунному заболеванию щитовидной железы. Чаще проблема возникает после вируса подострый тиреоидит. Он сопровождается болями в области шеи, но иногда возникает без дискомфорта. Затем происходит разрушение клеток щитовидной железы, гормоны выходят в кровь, что сопровождается учащенным сердцебиением, избыточной потливостью, общей слабостью, тревогой и одышкой. Затем это может сменяться недостаточной функцией щитовидной железы.
Чтобы узнать, нанес ли коронавирус урон организму, необходимо проверить гормональный статус щитовидной железы через 4–8 недель после перенесенного заболевания.
При возникновении признаков нарушения синтеза гормонов щитовидной железы (выпадение волос, набор веса, выраженная слабость, пониженное давление) нужно сделать ультразвуковое исследование этого органа, сдать анализ крови на тиреотропный гормон гипофиза и на тиреоидные гормоны щитовидной железы.
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