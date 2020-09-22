Употребление заготовок собственного приготовления может стать причиной ботулизма – болезни, которая поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться к врачу. Об этом ТАСС рассказал Роспотребнадзор.
– Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни, – уточнили в Роспотребнадзоре.
Проблема в том, что определить опасность солений сложно – возбудители ботулизма не меняют вкус, вид и запах продуктов, а консервная банка может и не вздуться.
Эксперты напомнили, что заготовки собственного приготовления нужно хранить в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать температурной обработке в течение 15–20 минут. Кроме того, в Роспотребнадзоре порекомендовали не готовить консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа, потому что эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.
Фото: pixabay.com
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Названа смертельная опасность домашних солений и консервов
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