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  2. Названа причина рекордного подорожания биткоина

Названа причина рекордного подорожания биткоина

Стратеги JPMorgan считают, что на рост цены самой популярной криптовалюты влияют опасения насчет инфляции. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.


Эксперты не согласились с распространенным мнением о том, что курс биткоина стал расти из-за начала торгов биржевого фонда ETF, связанного с биткоином. 

– Сам по себе запуск BITO вряд ли спровоцирует новую фазу притока значительно большего капитала в биткоин, – написали стратеги.

По мнению специалистов, тот факт, что инвесторы начали воспринимать биткоин как средство, лучшее для защиты от инфляции по сравнению с золотом, и привел к переходу от золотых ETF к фондам биткоина.

Резкий скачок цен в мире вызывает беспокойство на рынках. Инвесторы начинают интересоваться активами, которые могли бы застраховать их средства от инфляции. Участники рынка начали заменять золото криптовалютой, и такая тенденция, по прогнозу аналитиков, сохранится надолго, поэтому эксперты дали оптимистичный прогноз для биткоина на конец 2021 года. С таким раскладом согласен и американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс. Он считает, что криптовалюта победила в гонке с золотом, так как  является довольно хорошей страховкой от инфляции. 

20 октября биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку в 64,8 тысячи долларов. Предыдущий максимум (66,8 тысячи долларов) был зафиксирован в апреле этого года.  
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Фото: РЕЙТЕР
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