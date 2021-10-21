Названа причина рекордного подорожания биткоина

Эксперты не согласились с распространенным мнением о том, что курс биткоина стал расти из-за начала торгов биржевого фонда ETF, связанного с биткоином.– написали стратеги.По мнению специалистов, тот факт, что инвесторы начали воспринимать биткоин как средство, лучшее для защиты от инфляции по сравнению с золотом, и привел к переходу от золотых ETF к фондам биткоина.Резкий скачок цен в мире вызывает беспокойство на рынках. Инвесторы начинают интересоваться активами, которые могли бы застраховать их средства от инфляции. Участники рынка начали заменять золото криптовалютой, и такая тенденция, по прогнозу аналитиков, сохранится надолго, поэтому эксперты дали оптимистичный прогноз для биткоина на конец 2021 года. С таким раскладом согласен и американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс. Он считает, что криптовалюта победила в гонке с золотом, так как является довольно хорошей страховкой от инфляции.20 октября биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку в 64,8 тысячи долларов. Предыдущий максимум (66,8 тысячи долларов) был зафиксирован в апреле этого года.