Названа предварительная причина ЧП на шахте "Листвяжная"

По предварительным данным, причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стал взрыв метана, пишет ТАСС.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", – отметил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
Напомним, что спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кузбассе приостановлены до утра из-за ухудшения обстановки. Ранее сообщалось, что одно звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ. Позже были обнаружены тела трех спасателей – число погибших в результате аварии на шахте выросло до 14 человек. Судьба более 30 человек остается неизвестной.
Фото: ТАСС