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Названа официальная причина смерти принца Филиппа

Стала известна официальная причина смерти супруга Елизаветы II. Об этом сообщает издание Telegraph.

Фото: afp.com

Согласно документу о смерти, принц Филипп скончался от старости. Лечащий врач монарха указал, что других заболеваний или травм, которые бы привели к смерти, указано не было.

Отмечается, что документе в графе "род деятельности" Филиппа указано: офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж Ее Величества Королевы Елизаветы II.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля не дожив всего несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея. Незадолго до смерти герцог перенес серьезную операцию на сердце. К слову, ранее королевская семья не раскрывала причину его смерти.
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