Названа официальная причина смерти принца Филиппа

Фото:

afp.com

Согласно документу о смерти, принц Филипп скончался от старости. Лечащий врач монарха указал, что других заболеваний или травм, которые бы привели к смерти, указано не было.Отмечается, что документе в графе "род деятельности" Филиппа указано: офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж Ее Величества Королевы Елизаветы II.Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля не дожив всего несколько месяцев до своего 100-летнего юбилея. Незадолго до смерти герцог перенес серьезную операцию на сердце. К слову, ранее королевская семья не раскрывала причину его смерти.