Названа неожиданная причина головной боли

Головные боли иногда являются следствием неправильного прикуса, заявил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Валерий Андриенко.
– Головные боли из-за неправильного прикуса возникают потому, что височно-нижнечелюстной сустав находится близко к головному мозгу. Это первое. А второе – в нем проходит большое количество нервов и сосудов, поэтому нервные окончания достаточно быстро передают болевые сигналы в головной мозг. Из-за такого прикуса пациент совершает неправильные движения при жевании, суставная поверхность височно-нижнечелюстного сустава оказывается в неудобном положении. Из-за этого и возникают головные боли, – объяснил врач.
По словам Валерия Андриенко, в подобной ситуации пациенту может помощь врач-ортодонт, который занимается исправлением прикуса.
– Если чувствуете неприятные ощущения в области височно-нижнечелюстного сустава и не можете найти причину, срочно обратитесь к врачу-ортодонту, – резюмировал медик.
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