Лечение кашля травами очень популярно у населения. Однако подобный метод борьбы с заболеванием может негативно отразиться на организме человека. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Применять отвары трав – это какая-то дремучесть, потому что у человека нет понимания того, что в них содержится и есть ли у него избыточная чувствительность к веществам, входящим в состав, – сказал Дмитрий Шубин.
Медик обратил внимание, что в лучшем случае от такого лечения возникнет отек губ, а в худшем – отек бронхов, что зачастую ведет к смерти.
Фото: pixabay.com
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Названа главная опасность лечения кашля травами
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