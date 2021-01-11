Названа добавка к чаю, способная убивать раковые клетки

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Такой вывод сделали ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда. Они выяснили, что содержащиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют погибанию и прекращению деления раковых стволовых клеток.Эксперты подчеркивают, что, в отличие от используемых в современной медицине лекарств из группы статинов, бергамот не имеет серьезных побочных эффектов.Ученые считают, что, используя бергамот, можно изобрести новые лекарства для борьбы с раком.