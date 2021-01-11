Названа дата открытия летнего сезона в Турции

Популярная курортная страна определила сроки старта летнего туристического сезона 2021 года, сообщает РИА Новости.
– Мы планируем начать туристический сезон 2021 года в апреле, – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Он считает, что более ранний старт сезона, нежели в других странах-конкурентах, поможет государству компенсировать прошлогодние убытки.
По предварительным прогнозам, предстоящий сезон будет лучше предыдущего. Он будет более успешным в том числе и благодаря вакцинации COVID-19, которая уже начата в Европе. Министр думает, что к апрелю этот процесс "достигнет определенной точки", а туристы будут с большей уверенностью планировать свои отпускные поездки.
Более того, планируется, что к тому времени стабилизируется ситуация с коронавирусом и в самой Турции. Вероятно, страна покинет красную зону и количество новых случаев инфицирования не будет превышать 2,5 тыс. человек в день. При такой статистике европейские государства могут возобновить или увеличить объемы авиасообщения с турецкими городами. В январе в Турции ежедневно фиксируется от 9 до 13 тысяч пациентов с COVID-19.
По оценкам Федерации отельеров (TUROFED), в 2021 году страна может принять от 25 до 30 миллионов иностранных туристов. По мнению главы организации Сурури Чобатыра, чтобы достичь уровня 2019 года (45 миллионов зарубежных гостей), потребуется два-три года.
Похожее мнение и у председателя Ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируза Балыкая:
– В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50% от турпотока прошлого года.
Он также считает, что основными въездными рынками в 2021 году останутся Россия, Германия, Украина, Нидерланды и Великобритания.
Он добавил, что в этом году основными факторами для туристов, возможно, станут безопасность и гигиена, нежели цена. Многие туристы даже сейчас выбирают небольшие гостиницы и бутик-отели. Планируется, что спросом будут пользоваться природный и приключенческий туризм и кемпинги.
– Отдых небольшими компаниями, туры на яхте и романтические поездки для двоих выйдут на первый план, – уверен глава TURSAB.
Фото: pixabay.com
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Названа дата открытия летнего сезона в Турции
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