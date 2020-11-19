Рейтинг возглавила простая порядковая комбинация цифр – 123456. Такой пароль за текущий год взломали более 23 миллионов раз, пишет РИА Новости.
Также распространенным выбором стали 123456789, picture1 («картинка1». – Прим. ред.), password («пароль». – Прим. ред.) и 12345678. Подборку составили и проанализировали эксперты компании по управлению паролями NordPass. Они отметили, что люди продолжают использовать простые пароли из-за удобства в запоминании и не придают особого значения безопасности своих данных. Многие в качестве паролей применяют несложные комбинации цифр, имена и названия еды.
В рейтинге аналитики указали и время, примерно необходимое для взлома каждого из популярных паролей. Из пяти самых популярных относительно долго – около трех часов – держится только picture1. Остальные четыре вариации хакеры могут взломать меньше чем за секунду.
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Назван топ самых популярных паролей в 2020 году
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