Если творожную пасху приготовить из особых ингредиентов, она станет полезной для здоровья и поможет организму бороться с коронавирусом. Об этом в программе «Жить здорово» рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
Обязательным компонентом любой пасхи является творог.
– Удалось установить, что молочные продукты содержат белки, которые могут ингибировать ангиотензин – вещество, присоединяющееся к рецепторам с находящимся на них коронавирусом. При попадании инфекции на желудочно-кишечный тракт молоко препятствует ее приклеиванию к клеткам, – рассказал Герман Гандельман.
«Антикоронавирусная» пасха также должна содержать тыквенные семечки, в которых много цинка.
– В Японии было проведено исследование, в ходе которого ученые наблюдали за людьми, переболевшими COVID-19. Те участники, у которых в организме была высокая концентрация цинка, болели легче. Почему? Потому что вирус распространялся медленнее, – отметил врач.
Кроме того, правильная творожная пасха, по словам специалиста, должна включать в свой состав клюкву.
– Продукт содержит флавоноиды, которые уменьшают размножение вируса в клетке, блокируют свободные радикалы, возникающие в процессе заболевания, – подчеркнул Герман Гандельман.
Вместе с тем специалист порекомендовал исключить из пасхи масло, а сахар заменить на стевию. В таком случае блюдо будет более полезно для здоровья.
Фото: pixabay.com
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Назван рецепт «антикоронавирусной» творожной пасхи
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