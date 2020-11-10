Назван продукт, продлевающий жизнь

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Эксперты проанализировали исследования из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения. Рассматривали данные 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране. Определили: у тех, кто регулярно употребляет перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний меньше на 26%, от рака – на 23% и риск смерти по другим причинам – на 25%, чем у тех, кто ест перец редко или вовсе не добавляют этот продукт в рацион.Ученые считают, что необходимо дальнейшее изучение механизма, благодаря которому чили оказывает такое влияние на организм. Они подчеркивают, что продукт оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противоопухолевое действие, помогает регулировать уровень глюкозы в крови.