Назван продукт, который увеличивает продолжительность жизни на четверть

Шансы стать долгожителями есть у любителей выдержанных сыров, пишет РИА Новости.
Американские ученые выяснили, что выдержанные сыры в умеренных количествах могут снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний на 40% и увеличить продолжительность жизни. Это обеспечивает химическое вещество спермидин в составе сыров. Добавление его в рацион животных продлило их жизнь на 25%, уточняет Express. Но это еще не все полезные свойства: исследователи также зафиксировали способность спермидина предотвращать фиброз печени.
Какие сыры называют выдержанными? Список достаточно длинный, но из наиболее популярных стоит перечислить пармезан, бри и чеддер. А еще – группы свежих сыров (моцарелла, рикотта, фета, маскарпоне) и голубых с плесенью.
Фото: pixabay.com
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