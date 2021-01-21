Гранатовый сок может продлить жизнь и снизить риск развития рака, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Исследователи провели эксперимент на дрозофилах. Он показал: гранатовый сок помог продлить жизни самцов и самок этого насекомого на 18 и 8% соответственно. Кроме того, дрозофилы из группы, получавшей сок, были физически активны долгое время.
Ученые определили, что в гранате есть такое вещество, как уролитин А. Оно способно улучшить функционирование митохондрии в клетках и не допустить мышечную слабость и замедлить процесс старения.
Эксперты доказали, что, если пить гранатовый сок, можно защитить себя даже от опасных заболеваний. Напиток уменьшает риск развития онкологии и болезней сердца. Медики рекомендуют пить гранатовый сок ежедневно. Особенно он полезен для мужчин, поскольку значительно уменьшает заболеваемость раком простаты.
Фото: pixabay.com
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Назван продлевающий жизнь напиток
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