Во время жарки красного мяса на огне в блюде образуются опасные для человека канцерогены, вызывающие рак. Ученые выяснили, что при правильном приготовлении шашлыка количество вредных веществ можно значительно уменьшить – достаточно прибегнуть к ряду простых правил. Основные в программе “Жить здорово” перечислил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
По словам специалиста, мясо для шашлыка нужно нарезать на кусочки менее 10 сантиметров.
– Чем меньше контакт мяса с высокой температурой, тем меньше канцерогенов будет в нем, – объяснил врач.
Также медик рассказал, в чем стоит мариновать мясо.
– Ученые сравнили два вида маринада: на основе вина и на основе пива. Выяснилось, что если несколько часов вымачивать шашлык в вине, количество канцерогенов при жарке снизится на 40 процентов, а если в пиве, то на 80, – рассказал Герман Гандельман.
Специалист отметил, что вымачивать мясо в маринаде нужно не менее 6 часов.
Вместе с тем врач уточнил, что количество канцерогенов, образующихся в мясе, зависит от времени жарки. Если шашлык предварительно приготовить в микроволновой печи и только потом отправить его на огонь, количество вредных веществ будет минимальным.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
972
Назван правильный способ приготовления шашлыка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter