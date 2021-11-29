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  2. Назван полезный для сердца продукт, который поможет снизить давление

Назван полезный для сердца продукт, который поможет снизить давление

Существует продукт, который может помочь при гипертонии. Его назвала Миранда Слейд в статье, опубликованной на Daily Express.


«Свекла считается особенно полезной для сердца пищей, так как в ней содержится много нитратов, которые, как было доказано, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают давление, ведь кровь начинает циркулировать гораздо более свободно», – пояснила она.

Добавить свеклу в рацион можно разными способами. Например, в виде сока, ингредиента для смузи или салата. При гипертонии, по словам Миранды Слейд, лучше всего помогает первый способ.

Фото: pixabay.com
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