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Назван необычный симптом омикрон-штамма коронавируса у детей

Дети, заболевшие омикрон-штаммом COVID-19, могут столкнуться с такой проблемой, как сыпь. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал Sky News. 


Британский врач Дэвид Ллойд пояснил, что симптомы у взрослых и детей могут быть разные. По его словам, у небольшой группы пациентов с коронавирусной инфекцией всегда фиксировались высыпания. До 15% детей, инфицированных новым штаммом, могут столкнуться с необычной сыпью. 

Эксперт добавил, что сейчас появляется все больше информации по омикрон-штамму.

– Надеемся, что этот вариант не так опасен, как "Дельта". Думаю, мы сможем с ним справиться. Однако тревога все равно остается, – сказал он. 

Новый штамм B.1.1.529 был впервые выявлен в Ботсване и ЮАР в конце прошлого месяца. 

Фото: pixabay.com
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