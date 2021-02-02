Употребление горячего напитка на основе иван-чая помогает справиться с такими болезнями, как гастрит, язва желудка и колит. Кроме того, лекарственное растение обладает успокаивающим эффектом. Об этом на своем YouTube-канале рассказал практикующий врач-ревматолог и невролог Павел Евдокименко.
– Иван-чай хорошо помогает при гастрите, причем при разных его видах. Также лечит от колита, язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. Правда, пить чай из лекарственного растения нужно начинать не в момент обострения, а как способ предотвратить его, – рассказал медик.
По словам врача, напиток также хорошо успокаивает нервную систему, снимает чувство напряжения, уменьшает состояние тревоги, страха. Некоторым отлично подходит для борьбы с бессонницей.
– Целебные свойства иван-чая просто удивительные. Например, научно доказано, что у него один из самых высоких коэффициентов противовоспалительного действия. То есть иван-чай превосходит большинство лекарственных растений. Важно, что это противовоспалительное действие ярче всего проявляется в отношение желудка и кишечника. Лекарственное растение также обладает заживляющим и обволакивающим свойствами. Это тоже благоприятно сказывается на желудке и кишечнике, – подчеркнул Павел Евдокименко.
Фото: pixabay.com
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Назван напиток, помогающий при гастрите, язве желудка и колите
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