Ученые назвали напиток, который может быть эффективен при борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена, Германия, пришла к выводу, что чаи на основе шалфея и периллы обладают сильным противовирусным действием и способны подавлять новый коронавирус.
В ходе работы вирусологи инкубировали инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. Во время приготовления горячего напитка эксперты сначала доводили их до кипения, а затем настаивали два часа при температуре воды в шестьдесят градусов. Такая технология применялась, чтобы обеспечить как можно большее насыщение травяными компонентами.
Исследователи установили, что даже употребление периллы и шалфея в небольших количествах может подавить воспроизводство коронавируса – такой результат наблюдался уже после получасовой обработки клеток.
Ученые считают, что такие чаи можно применять для профилактики COVID-19.
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Назван напиток, который помогает бороться с COVID-19
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