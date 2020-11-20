Назван напиток, который помогает бороться с COVID-19

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Группа ученых из Института вирусологии Университетской клиники Эссена, Германия, пришла к выводу, что чаи на основе шалфея и периллы обладают сильным противовирусным действием и способны подавлять новый коронавирус.В ходе работы вирусологи инкубировали инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. Во время приготовления горячего напитка эксперты сначала доводили их до кипения, а затем настаивали два часа при температуре воды в шестьдесят градусов. Такая технология применялась, чтобы обеспечить как можно большее насыщение травяными компонентами.Исследователи установили, что даже употребление периллы и шалфея в небольших количествах может подавить воспроизводство коронавируса – такой результат наблюдался уже после получасовой обработки клеток.Ученые считают, что такие чаи можно применять для профилактики COVID-19.