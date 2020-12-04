Назван идеальный завтрак для людей с диабетом

Фото:

pixabay.com

Эксперты Американской диабетической ассоциации напомнили: куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.– отметили специалисты.Медики отмечают, что завтрак из яиц позволит оставаться сытым долгое время. Это может способствовать снижению процента жира в организме.