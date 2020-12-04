Диабетикам лучше всего кушать на завтрак яйца, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Эксперты Американской диабетической ассоциации напомнили: куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.
– Исследования подтверждают, что регулярное употребление яиц на голодный желудок может повысить уровень глюкозы в крови у людей, имеющих преддиабет либо диабет второго типа, – отметили специалисты.
Медики отмечают, что завтрак из яиц позволит оставаться сытым долгое время. Это может способствовать снижению процента жира в организме.
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Назван идеальный завтрак для людей с диабетом
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