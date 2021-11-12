Назван главный цвет 2022 года в дизайне интерьера

Главным цветом следующего года при ремонте жилья станет теплый коричневый с оттенками холодного красного, рассказала руководитель проекта Tikkurila Academy в России Дарья Скоробогатова. Об этом сообщает РИА Новости.
– Цветом 2022 года определен теплый коричневый с оттенками холодного красного, – заявила она во время онлайн-трансляции компании Tikkurila, одного из крупнейших международных производителей декоративных красок.
Специалист подчеркнула, что на фоне пандемии многие стали больше времени проводить дома. Она посоветовала добавить в интерьер новые краски.
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