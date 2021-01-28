Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Найти свою книгу
Источник: Знамя юности
Знамя юности

Минская международная книжная выставка-ярмарка и Минский зоопарк приглашают в гости: за книгами в первом случае и новыми знакомствами – во втором

Найти свою книгу

Менее чем через месяц гостей примет XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. Опытные книголюбы знают: уйти с пустыми руками оттуда невозможно.

Несмотря на то что в последние годы не утихают споры о том, возьмет ли электронная книга верх над печатной, главный вопрос все равно остается один: что почитать? Шедевры мировой классики, впервые переведенные на белорусский язык, последние новинки российской беллетристики в твердом и мягком переплетах и – впервые! – 532-страничная энциклопедия о Владимире Короткевиче. Успеть ухватить лучшие образцы книжного дела из нескольких десятков стран можно уже 18 февраля.


Таланты и поклонники

Не всякий книжный форум может похвастаться такой армией постоянных посетителей. Первыми (с исключительно профессиональными интересами!) сюда ежегодно заглядывают книгоиздатели и торговые представители. За ними спешат литераторы, писатели и поэты: изучить спрос и предложение, оценить творчество коллег по цеху. Третья категория посетителей – самая массовая. Это читатели. Организаторы праздника книги Министерство информации и Союз писателей Беларуси ожидания гостей стараются не обмануть, в качестве почетных гостей ежегодно приглашают топовых литераторов из разных стран. 

Центральным экспонентом выставки станут сразу 11 стран, входящих в Содружество Независимых Государств. Международная организация, членом которой является и Беларусь, празднует в 2021-м юбилей – 30 лет с момента основания. Кроме того, наша страна в этом сезоне председательствует в СНГ. А значит, поводов представить специальный стенд с литературой СНГ более чем достаточно, рассказывает заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский

– Центральная экспозиция будет символично оформлена в стиле общего дома, состоящего из разных комнат. «Гостиную», скажем, отдадим центральной площадке СНГ, где читатели в том числе получат шанс познакомиться с изданиями, которые в разные годы становились обладателями Гран-при международного конкурса «Искусство книги».

«Писательский кабинет» будут обживать, естественно, литераторы. Здесь они представят самые интересные книжные новинки и издания, ставшие литературными событиями. А еще с удовольствием подискутируют: так победит ли в итоге электронная книга печатную?

О маленьких читателях организаторы тоже, конечно же, не забудут. На стендах «детской» комнаты – все, что нужно и обязательно понравится малышам и будущим школьникам: сказки и красочные альбомы с яркими иллюстрациями. Для их родителей, в свою очередь, в дни выставки заработает книжная «кухня». Игорь Бузовский дополняет:

– Национальный стенд Беларуси будет представлен импровизированной творческой «кухней» с самыми но­выми проектами. Именно на этой площадке мы презентуем все книги, вышедшие в бело­русских издательствах в 2020 году.

На выставке будут представлены все жанры и направления литературы

Пиши, тебя заметят 

Главное ноу-хау выставки-ярмарки этого года – первый в стране отбор литературных проектов для приоритетного издания в государственных издательствах. На днях Министерство информации объявило о старте литературного стартапа LitUp, на который уже можно присылать свои творческие находки. С лучшими прозаическими, поэтическими и драматургичес­кими произведениями гости познакомятся 20 февраля. Цель стартапа, впрочем, не только поддержать молодое поколение, но и научить его презентовать свои произведения, обращает внимание директор издательства «Мастацкая літаратура» Александр Бадак:

– В советские годы газеты, литературные журналы, издательства и Союз писателей были для молодых авторов словно няньки: редактировали, собирали, готовили к изданию, печатали тиражи. Сегодня ситуация другая. Молодому автору важно не только написать хорошее произведение, но и грамотно его продать – этим не должны заниматься в издательствах, библиотеках или книжных магазинах. Они не обязаны тянуть автора за руку только потому, что он «не умеет». В этом и заключается одна из задач стартапа – найти перспективного автора и научить его выступать. Чтобы он мог презентовать себя и свои произведения. 
Чтобы все желающие успели пополнить личную библиотеку, время работы выставки в этом году продлили на час. А вот количество дней сократили: четыре вместо привычных пяти. Таким образом, выставка-ярмарка откроется 18 февраля и закончит работу 21-го. Время работы: с 10:00 до 20:00. 21 февраля стенды закроют в 17:00. Как и прежде, книголюбов ждут по адресу: пр. Победителей, 14.

Семейные страсти

Минский зоопарк тоже приглашает в гости. Тем более есть повод: знакомство с новыми постояльцами. 

Последним новоселом минского зоопарка стала Катя – так зовут камышовую кошку, которая при­ехала к нам из солнечного Азербайджана. Путешествие из Баку далось малышке нелегко, признаются в зоопарке. Первое время пушистая красотка боялась выходить из домика на улицу и гуляла крайне редко. Но со временем освоилась: выдали Катю следы на снегу.

Камышовая кошка Катя в Минске пока только осваивается

Когда кошка привыкла к новому дому, ее познакомили с Брутом – самцом камышового кота, который приехал в Минск в феврале прошлого года из Новосибирска. Сотрудники зоопарка надеются, что со временем соседские отношения перерастут в семейные: животные уже начали привыкать друг к другу и, возможно, скоро дадут потомство. 

А вот для лам Шурика и Веснушки дела амурные уже пройденный этап. Не так давно в семье родился мальчик – копия мамы, такой же мохнатый с белой шейкой и рыжим пятнышком на морде. Воспитывать малыша родителям будет помогать и Степа – старшая сестра, которая появилась на свет в прошлом году.

В семействе лам – пополнение

Детеныши лам, рассказывают в зоопарке, очень быстро адаптируются к новому миру:

– Уже спустя час после рождения они самостоятельно встают на ножки и делают первые шаги. Сейчас малыш все время проводит с мамой Веснушкой и не отходит от нее ни на шаг. Оно и понятно: рядом с мамой ничего не страшно. К слову, вольер со счастливым семейством расположен на центральной аллее, так что приходите полюбоваться.

leonovich@sb.by 

Фото БЕЛТА,  предоставлены Минским зоопарком 
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Аналитик БИСИ: уникальная природа - весомый фактор развития Беларуси
Около 90 единиц снегоуборочной техники работают по очистке дорог Могилева
Спринтер Сергей Пустобаев первенствовал на чемпионате Беларуси по легкой атлетике в помещениях
Семь человек погибли при взрыве в Могадишо
Мультиметр в помощь: вместе со специалистом мы проверили, правильно ли освещены различные помещения
В Минске выявили цех по изготовлению протестной атрибутики
Раки – просите прощения у обиженных, Весы – избегайте конфликтов
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Интернет-мошенник выманил у жительницы Гродно более $11 тыс.
«Снежный снайпер» собрал в «Раубичах» почти 200 биатлонистов-любителей со всей страны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
Заявки и рефераты для участия в Республиканской олимпиаде по менеджменту принимаются до 1 марта
Анастасия Родькина выиграла второе золото чемпионата Беларуси по легкой атлетике в помещении
Породистые щенки, шакалы, енотовидные собаки и даже рысь: специалист рассказал о тонкостях судебной экспертизы животных
На участке дороги Минск - Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях
На Брестчине набирает обороты акция "Наш животновод"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1745 пациентов с COVID-19, выписаны 1948
Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз партии одежды, обуви, парфюмерии
МЗКТ представит новый бронеавтомобиль на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби
В Национальном художественном музее проходит выставка одного из самых ярких и самобытных белорусских художников Михаила Филипповича, посвященная 125-летию мастера
Под какими "масками" может скрываться COVID-19 у детей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О, спорт, тяжко с тобой
«Алеся» закончила проходку первого тоннеля от станции метро «Аэродромная» до «Неморшанского сада»
Объем выручки 7,2 миллиона рублей, новые рабочие места, уникальные разработки и помощь в пандемию: как развивается сегодня первый в стране университетский технопарк БНТУ «Политехник»
Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 14 февраля
В России за сутки выявили 14 861 новый случай COVID-19
Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Жлобине
Сексизм, Токио и Олимпиада – мощный кулак новый этики
Саснович с победы стартовала на турнире в Мельбурне
Мемориал "Партизанская криничка" реконструируют под Гомелем
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Эквадоре
Говорит о самом важном: 15 фактов о радио
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Любовь не всегда права
Более 9 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами зарегистрированы с начала года в Беларуси
Огромные ресницы годовалого ребенка вызвали восторг в сети
ТПП Гродненской области и Ставропольского края подписали соглашения о сотрудничестве
БЕЛАЗ поставил 130-тонные самосвалы в Казахстан
Легковушка протаранила грузовик на МКАД
Щекин о ВНС: состоялся откровенный и жесткий разговор
В Японии вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом
"АМКОДОР" поставил новую модель снегоуборочной техники в Турцию
Главы семейств Докшицкого района продемонстрируют свою удаль в конкурсе "Папа-зал"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
С Трампом, хоть и без него
Фото «СБ»: лучшее за неделю
3200 кубометров за смену: посмотрели, как снегоуборочные машины очищают железнодорожные пути от снега
В Индии от взрыва погибли 16 человек
Авторы
СКАНИРУЙТЕ