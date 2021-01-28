Минская международная книжная выставка-ярмарка и Минский зоопарк приглашают в гости: за книгами в первом случае и новыми знакомствами – во втором

Несмотря на то что в последние годы не утихают споры о том, возьмет ли электронная книга верх над печатной, главный вопрос все равно остается один: что почитать? Шедевры мировой классики, впервые переведенные на белорусский язык, последние новинки российской беллетристики в твердом и мягком переплетах и – впервые! – 532-страничная энциклопедия о Владимире Короткевиче. Успеть ухватить лучшие образцы книжного дела из нескольких десятков стран можно уже 18 февраля.
Таланты и поклонникиНе всякий книжный форум может похвастаться такой армией постоянных посетителей. Первыми (с исключительно профессиональными интересами!) сюда ежегодно заглядывают книгоиздатели и торговые представители. За ними спешат литераторы, писатели и поэты: изучить спрос и предложение, оценить творчество коллег по цеху. Третья категория посетителей – самая массовая. Это читатели. Организаторы праздника книги Министерство информации и Союз писателей Беларуси ожидания гостей стараются не обмануть, в качестве почетных гостей ежегодно приглашают топовых литераторов из разных стран.
Центральным экспонентом выставки станут сразу 11 стран, входящих в Содружество Независимых Государств. Международная организация, членом которой является и Беларусь, празднует в 2021-м юбилей – 30 лет с момента основания. Кроме того, наша страна в этом сезоне председательствует в СНГ. А значит, поводов представить специальный стенд с литературой СНГ более чем достаточно, рассказывает заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский:
– Центральная экспозиция будет символично оформлена в стиле общего дома, состоящего из разных комнат. «Гостиную», скажем, отдадим центральной площадке СНГ, где читатели в том числе получат шанс познакомиться с изданиями, которые в разные годы становились обладателями Гран-при международного конкурса «Искусство книги».
«Писательский кабинет» будут обживать, естественно, литераторы. Здесь они представят самые интересные книжные новинки и издания, ставшие литературными событиями. А еще с удовольствием подискутируют: так победит ли в итоге электронная книга печатную?
О маленьких читателях организаторы тоже, конечно же, не забудут. На стендах «детской» комнаты – все, что нужно и обязательно понравится малышам и будущим школьникам: сказки и красочные альбомы с яркими иллюстрациями. Для их родителей, в свою очередь, в дни выставки заработает книжная «кухня». Игорь Бузовский дополняет:
– Национальный стенд Беларуси будет представлен импровизированной творческой «кухней» с самыми новыми проектами. Именно на этой площадке мы презентуем все книги, вышедшие в белорусских издательствах в 2020 году.
На выставке будут представлены все жанры и направления литературы
Пиши, тебя заметятГлавное ноу-хау выставки-ярмарки этого года – первый в стране отбор литературных проектов для приоритетного издания в государственных издательствах. На днях Министерство информации объявило о старте литературного стартапа LitUp, на который уже можно присылать свои творческие находки. С лучшими прозаическими, поэтическими и драматургическими произведениями гости познакомятся 20 февраля. Цель стартапа, впрочем, не только поддержать молодое поколение, но и научить его презентовать свои произведения, обращает внимание директор издательства «Мастацкая літаратура» Александр Бадак:
– В советские годы газеты, литературные журналы, издательства и Союз писателей были для молодых авторов словно няньки: редактировали, собирали, готовили к изданию, печатали тиражи. Сегодня ситуация другая. Молодому автору важно не только написать хорошее произведение, но и грамотно его продать – этим не должны заниматься в издательствах, библиотеках или книжных магазинах. Они не обязаны тянуть автора за руку только потому, что он «не умеет». В этом и заключается одна из задач стартапа – найти перспективного автора и научить его выступать. Чтобы он мог презентовать себя и свои произведения.
Чтобы все желающие успели пополнить личную библиотеку, время работы выставки в этом году продлили на час. А вот количество дней сократили: четыре вместо привычных пяти. Таким образом, выставка-ярмарка откроется 18 февраля и закончит работу 21-го. Время работы: с 10:00 до 20:00. 21 февраля стенды закроют в 17:00. Как и прежде, книголюбов ждут по адресу: пр. Победителей, 14.
Семейные страстиМинский зоопарк тоже приглашает в гости. Тем более есть повод: знакомство с новыми постояльцами.
Последним новоселом минского зоопарка стала Катя – так зовут камышовую кошку, которая приехала к нам из солнечного Азербайджана. Путешествие из Баку далось малышке нелегко, признаются в зоопарке. Первое время пушистая красотка боялась выходить из домика на улицу и гуляла крайне редко. Но со временем освоилась: выдали Катю следы на снегу.
Камышовая кошка Катя в Минске пока только осваивается
А вот для лам Шурика и Веснушки дела амурные уже пройденный этап. Не так давно в семье родился мальчик – копия мамы, такой же мохнатый с белой шейкой и рыжим пятнышком на морде. Воспитывать малыша родителям будет помогать и Степа – старшая сестра, которая появилась на свет в прошлом году.
В семействе лам – пополнение
– Уже спустя час после рождения они самостоятельно встают на ножки и делают первые шаги. Сейчас малыш все время проводит с мамой Веснушкой и не отходит от нее ни на шаг. Оно и понятно: рядом с мамой ничего не страшно. К слову, вольер со счастливым семейством расположен на центральной аллее, так что приходите полюбоваться.
leonovich@sb.by
Фото БЕЛТА, предоставлены Минским зоопарком