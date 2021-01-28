Минская международная книжная выставка-ярмарка и Минский зоопарк приглашают в гости: за книгами в первом случае и новыми знакомствами – во втором

Несмотря на то что в последние годы не утихают споры о том, возьмет ли электронная книга верх над печатной, главный вопрос все равно остается один: что почитать? Шедевры мировой классики, впервые переведенные на белорусский язык, последние новинки российской беллетристики в твердом и мягком переплетах и – впервые! – 532-страничная энциклопедия о Владимире Короткевиче. Успеть ухватить лучшие образцы книжного дела из нескольких десятков стран можно уже 18 февраля.











Таланты и поклонники

– Национальный стенд Беларуси будет представлен импровизированной творческой «кухней» с самыми но­выми проектами. Именно на этой площадке мы презентуем все книги, вышедшие в бело­русских издательствах в 2020 году.







На выставке будут представлены все жанры На выставке будут представлены все жанры и направления литературы



Пиши, тебя заметят

Чтобы все желающие успели пополнить личную библиотеку, время работы выставки в этом году продлили на час. А вот количество дней сократили: четыре вместо привычных пяти. Таким образом, выставка-ярмарка откроется 18 февраля и закончит работу 21-го. Время работы: с 10:00 до 20:00. 21 февраля стенды закроют в 17:00. Как и прежде, книголюбов ждут по адресу: пр. Победителей, 14.

Семейные страсти

Последним новоселом минского зоопарка стала Катя – так зовут камышовую кошку, которая при­ехала к нам из солнечного Азербайджана. Путешествие из Баку далось малышке нелегко, признаются в зоопарке. Первое время пушистая красотка боялась выходить из домика на улицу и гуляла крайне редко. Но со временем освоилась: выдали Катю следы на снегу.







Камышовая кошка Катя в Минске пока только осваивается





А вот для лам Шурика и Веснушки дела амурные уже пройденный этап. Не так давно в семье родился мальчик – копия мамы, такой же мохнатый с белой шейкой и рыжим пятнышком на морде. Воспитывать малыша родителям будет помогать и Степа – старшая сестра, которая появилась на свет в прошлом году.







В семействе лам – пополнение



