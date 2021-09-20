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  2. Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе может быть эффективно в борьбе с онкологией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британский портал  Medical Xpress. 

Иллюстративное фото

Известно, что раковые клетки очень устойчивы к лекарственным препаратам. Это обусловлено наличием эстрогенового рецептора: ранее о такой функции этой группы белков было неизвестно.

Эксперты считают, что результаты их исследований помогут выяснить, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарственным препаратам и повысить эффективность лечения от страшного заболевания.

Более подробная информация о результатах исследования ученых из Калифорнийского университета появится на этой неделе в журнале Cell.

Фото: pixabay.com
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