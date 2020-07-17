Наводнения в провинции Аньхой нанесли ущерб более чем в $1,6 млрд

Прямой экономический ущерб, который нанесли провинции Аньхой на востоке Китая сильные наводнения, оценивается на сумму более 11,7 млрд юаней ($1,6 млрд). Кроме того, стихия нарушила нормальную жизнедеятельность более 3,3 млн человек, информирует региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Наводнения обрушились на 17 городов и 79 уездов провинции. Из наиболее пострадавших районов спасатели эвакуировали более 570 тысяч человек, еще порядка 270 тысяч местных жителей все еще нуждаются в экстренной помощи.

Стихия также нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям на площади свыше 328 тысяч гектаров, серьезно повреждены более 3,3 тысячи домов.

Согласно официальной информации, в результате наводнений на юге, юго-западе и востоке КНР погибли более 140 человек. Наибольший ущерб нанесен провинциям Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанскому автономному району и городу центрального подчинения Чунцину. Стихия нарушила нормальную жизнь около 38 млн жителей Китая.