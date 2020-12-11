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  2. Национальный художественный музей приглашает на концерт новой камерной музыки «Трамонтана»

Национальный художественный музей приглашает на концерт новой камерной музыки «Трамонтана»

Концерт в НХМ состоится 19 декабря. 


Гости услышат сочинения Галины Гореловой, Ларисы Симакович, Ольги Подгайской, Андрея Цалко, Вячеслава Петько, Любови Сытько и других участников Белорусского союза композиторов. 

«Трамонтана» – это оригинальный проект, созданный пять лет назад. По словам организаторов, в этом году он отражает атмосферу синтеза искусств. Прозвучат лучшие камерные новинки и новые сочинения отечественных авторов в исполнении талантливых столичных музыкантов. 

Концерт состоится в новом корпусе Национального художественного музея. Вход на мероприятие – по билетам в музей, которые можно приобрести в день концерта.

Также в НХМ можно посмотреть выставку «Фердинанд Рущиц (1870–1936). К 150-летию со дня рождения художника», оценить уникальные работы Николая Кузьмича в технике древневизантийской эмали – иконы, образки, медальоны. Еще один необычный проект раскрывает таланты детей с особенностями развития – выставка «Краски как звуки: о чем говорят картины неслышащих детей?». 
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Фото: Александр ГОРБАШ
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