Национальный художественный музей приглашает на концерт новой камерной музыки «Трамонтана»

Гости услышат сочинения Галины Гореловой, Ларисы Симакович, Ольги Подгайской, Андрея Цалко, Вячеслава Петько, Любови Сытько и других участников Белорусского союза композиторов.«Трамонтана» – это оригинальный проект, созданный пять лет назад. По словам организаторов, в этом году он отражает атмосферу синтеза искусств. Прозвучат лучшие камерные новинки и новые сочинения отечественных авторов в исполнении талантливых столичных музыкантов.Концерт состоится в новом корпусе Национального художественного музея. Вход на мероприятие – по билетам в музей, которые можно приобрести в день концерта.Также в НХМ можно посмотреть выставку «Фердинанд Рущиц (1870–1936). К 150-летию со дня рождения художника», оценить уникальные работы Николая Кузьмича в технике древневизантийской эмали – иконы, образки, медальоны. Еще один необычный проект раскрывает таланты детей с особенностями развития – выставка «Краски как звуки: о чем говорят картины неслышащих детей?».